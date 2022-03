Juan Guillermo Cuadrado tras no clasificar al Mundial: “Debemos levantarnos y seguir adelante”

Juan Guillermo Cuadrado compartió un mensaje en redes sociales tras el duro golpe que significó para Colombia no alcanzar un cupo en Qatar 2022. El volante, que se ha convertido en un referente dentro del equipo cafetero, no ocultó su tristeza al no lograr el objetivo mundialista.

“Hay que recordar que después de 16 años volvimos a un Mundial dos veces seguidas, es motivo para agradecer”, dijo el futbolista de la Juventus a través de su cuenta de Instagram.

“Nadie más que nosotros como familia sabe la tristeza y más de pensar que era tu última oportunidad, para mí. Pero aún en medio de ella, debemos levantarnos y seguir adelante”, agregó.

Quedaron fuera de Qatar 2022

Recordemos que Colombia llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con una pequeña posibilidad de alcanzar un cupo a Qatar 2022. La escuadra de Reinaldo Rueda debía ganarle a Venezuela y esperar que Perú y Chile no sumen en sus respectivos partidos, pero su sueño se borró con la contundente victoria de la Selección Peruana sobre Paraguay en el estadio Nacional de Lima.