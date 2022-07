Gustavo Dulanto: “Estoy contento de haber llegado a un buen club”

Gustavo Dulanto habló sobre su debut en el Riga FC. El central peruano también contó detalles de cómo se dio su fichaje al club de Letonia tras su exitoso paso por el Sheriff Tiraspol de Moldavia.

“Fue un buen debut, me sentí bastante bien. No tenía un partido oficial desde la final de la Copa de Moldavia. Además, no estuve haciendo pretemporada con el Sheriff Tiraspol porque dije de que iba a salir sí o sí en este mercado y no estuve entrenando”, dijo Gustavo Dulanto para Infobae.

Sobre su pase al Riga FC, el defensor nacional contó que se siente muy cómodo en su nuevo club. “Estoy contento de haber llegado a un buen club. Me siento impresionado con la infraestructura que tiene, es muy ordenado. La ciudad es hermosa y viajé con mi hija y esposa. Entrené desde el viernes y hoy domingo me tocó jugar y me sentí muy bien, ya que el grupo me recibió de buena manera”.

“Me dijo que había visto la temporada que hice en el Sheriff y tenía buenas sensaciones de mi persona, Quería que me establezca bien físicamente para poder ayudar al equipo”, agregó.

¿Cómo es la liga de v Letonia?

Gustavo Dulanto también se refirió a la nueva liga en la que juega y destacó el nivel que poseen. “Una liga bastante física, fuerte, corren mucho y el dueño de mi equipo tiene tres equipos más: uno en Rusia y otro equipo en Chipre. La idea es que me vaya bien, para poder salir de aquí, esa idea también es del club, por eso me compraron”.