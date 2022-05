Giorgio Chiellini se despide de la Juventus con emotivo mensaje

Giorgio Chiellini compartió un extenso mensaje para anunciar que su etapa en la Juventus culminó luego de 17 años en el club. El defensor italiano agradeció por el tiempo que vivió en ‘La Vecchia Signora’ y aseguró que aún no tiene claro su siguiente paso.

“El día ha llegado. Esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La ‘Juve’ lo era todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. El deseo de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota. La emoción del desafío, el duelo en la cancha, la cabeza siempre vendada”, señaló el experimentado central a través de su cuenta de Instagram.

En medio de este extenso mensaje, Giorgio Chiellini aprovechó en darle las gracias a la familia Agneli, quienes son los dueños del club italiano. “Gratitud, para toda la Juventus, para la familia Agneli que me ha adoptado todos estos años. Así me encuentro frente al más hermoso de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer. Porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera a continuación. Pero otro tiempo y otra historia tendrán lugar”.

“Gracias, Gracias para todos, para los fanáticos y oponentes. Gracias por acogerme, aguantarme, apoyarme. Gracias por dar sentido al significado de la palabra sueño. Gracias, hasta el final, gracias”, finalizó.