Gianluca Lapadula: “Los tiempos difíciles crean hombres fuertes”

Gianluca Lapadula utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje tras anotar el gol del triunfo de Benevento ante Pisa en la ida de las semifinales de los playoffs de la Serie B.

“¡Los tiempos difíciles crean hombres fuertes!”, se puede leer en la publicación que compartió el delantero de la Selección Peruana.

El mensaje fue publicado en referencia a las semanas donde no fue tomado en cuenta por el técnico de Benevento, quien en declaraciones pasadas negó una mala relación con Gianluca Lapadula.

“Volvió de la Selección Peruana con un problema en el tobillo, que lo mantuvo fuera de las canchas por mucho tiempo. En ese periodo se decía que Lapadula estaba peleado con el entrenador. Yo nunca me he peleado con Gianluca Lapadula. Simplemente no era tomado en cuenta por su lesión en el tobillo”, explicó el técnico Fabio Caserta a la prensa de su país.

Hay que mencionar que el partido de vuelta entre Benevento y Pisa se disputará el 21 de mayo en la Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.