Gianluca Lapadula fue nominado a mejor delantero de la Serie B 2021-2022

Gianluca Lapadula mostró toda su capacidad goleadora con el Benevento en la temporada actual. Tuvo un inicio de ciclo auspicioso, marcando goles consecutivamente y aportando al objetivo de volver a la Serie A para el periodo 2022-2023.

No obstante, el ‘Bambino’ tuvo algunos problemas con la dirigencia y con el director técnico del equipo, Fabio Caserta, y fue relegado del plantel. El entrenador no lo tuvo en cuenta hasta el final de la temporada y Lapadula respondió a esto con goles, marcando en la última fecha y en el playoff que Benevento no pudo ganar.

Por ello es que la Serie B nominó al futbolista de la selección peruana como mejor delantero del ciclo 2021-2022, tras anotar 13 goles en 23 partidos. A pesar de su ausencia en siete encuentros del campeonato, Lapadula culminó quinto en la tabla de goleadores.

El italoperuano comparte la nominación con Massimo Coda, del Lecce, equipo que culminó primero en la liga y consiguió el ascenso. Coda aportó con 20 goles, siendo el máximo goleador del campeonato. Los otros dos nominados son Alfredo Donnarumma, de Ternana, y Manuel De Luca, de Perugia.