Gary Medel: “Fuimos unos de los peores equipos de Sudamérica y se reflejó al no haber clasificado”

Gary Medel habló sobre la no clasificación de la Selección de Chile al Mundial Qatar 2022. Luego del partido que disputó en la Serie A ante Milán, el defensor se mostró dolido por no haber conseguido el objetivo en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Todavía sigo un poco afectado, no solo por lo último, si no por toda la eliminatoria que vivimos, fue muy difícil, fuimos unos de los peores equipos de Sudamérica y se reflejó en el resultado al no haber clasificado”, dijo Gary Medel luego del partido que disputó por la Serie A donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras chocar con Zlatan Ibrahimovic.

“Me gustaría que el entrenador que venga tenga las ideas claras, que tenga una forma de jugar y que no las traspase a nosotros. Hay buen plantel y hay buenos jugadores”, agregó el defensa al referirse a la salida del entrenador Martín Lasarte.

Finalmente, el futbolista del Bologna de Italia no descartó volver a defender la camiseta chilena. “El año pasado no estaba en buena forma, ahora estoy super contento con mi forma y vamos a seguir para adelante”.