Gareth Bale sobre la MLS: “Es mucho mejor de lo que la gente en Europa realmente piensa”

Gareth Bale fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Los Ángeles FC. La estrella de la Selección de Galés aprovechó la oportunidad para destacar el nivel que ha adquirido la Major League Soccer en los últimos años.

“Creo que es mucho mejor de lo que la gente en Europa realmente piensa. Llevo viendo MLS desde hace mucho tiempo. El nivel ha crecido, la calidad, los equipos y jugadores van mejorando. No creo que nadie lo vea como una liga para el retiro. Los Ángeles FC ha hecho un magnífico trabajo en un periodo corto de tiempo”, dijo Gareth Bale en conferencia de prensa.

El galés aseguró que no está en la etapa final de su carrera y aseguró que le quedan años para seguir demostrando su nivel futbolístico. “Todavía tengo 32 años. No he venido para estar seis o doce meses. Todavía me quedan muchos años por delante. Vengo aquí para estar el mayor tiempo posible. Vengo a dejar mi huella en este equipo”.