Edison Flores se despidió de los hinchas del DC United con mensaje en redes sociales

Poco después de que se diera a conocer que Edison Flores partirá al fútbol de México, el mediocampista compartió un mensaje en redes sociales para darle las gracias a los hinchas del DC United por el buen trato que recibió durante los dos años de estadía.

“Tras 2 años y medio inolvidables, hoy me despido del DC United y de la hermosa ciudad de Washington. No quería dejar de agradecer tanto al club como a los fans, puesto que siempre me trataron con mucho cariño, tanto a mí como a mi familia”, dijo Edison Flores a través de su cuenta de Instagram.

“Agradezco su pasión y que nunca dejaron de creer en el equipo”, agregó el futbolista de la Selección Peruana, quien ahora defenderá los colores del Atlas de México.