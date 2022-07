Dani Alves llega a Pumas de México para dejar legado en jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO, 23 jul (Reuters) – El lateral derecho Dani Alves aseguró el sábado que su objetivo en Pumas UNAM es dejar un legado en los jóvenes del club de la Universidad Nacional Autónoma de México, equipo al que llega por un año después de que el internacional brasileño finalizó su segunda etapa con Barcelona.

Pumas anunció el jueves la llegada del futbolista que ha ganado más de 40 títulos en los diferentes equipos que ha militado y en la selección brasileña.

“Este día es muy especial para mí, soy un jugador que más allá del fútbol y de los logros deja un legado en la gente más joven para que ellos puedan seguir soñando y luchando por lo que quieren. La Universidad es la unión de la vida, la Universidad está hecha para formar nuestros sueños y por eso quise venir acá”, dijo Alves ante cientos de aficionados de Pumas.

“El fútbol para mí no simplemente es un deporte, no simplemente es correr y patear un balón, es algo que ha transformado mi vida y quiero que transforme la vida de muchos jóvenes, por eso he aceptado el reto de venir aquí”, apuntó Alves, quien usará el número 33 en Pumas.

Tras su presentación, el jugador de 39 años realizó algunos ejercicios con el balón junto a elementos juveniles de Pumas.

En su primera etapa en el Barça, entre 2008 y 2016, Alves ganó seis títulos de La Liga y tres Ligas de Campeones.

Alves también militó en los clubes Sevilla de España, Juventus de Italia y Paris St Germain de Francia; además lideró a Brasil en la consecución de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, y fue parte de la selección brasileña que disputó las Copas del Mundo de 2010 y 2014.

Alves debutó profesionalmente en 2001 con el club Bahía de su país, y dos años después llego al Sevilla.

“Más allá de su fútbol, Dani viene a aportar su personalidad, su experiencia y sus ganas de triunfar como en todos los lugares en los que ha estado”, dijo el presidente de Pumas, Leopoldo Silva.

El debut de Alves con Pumas podría ser el miércoles cuando el equipo de la UNAM juegue como local ante Mazatlán en la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)