Conoce el fixture de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar en la Copa Libertadores 2023

Este lunes se desarrolló el sorteo de la Copa Libertadores 2023 y los tres equipos peruanos en competencia, Alianza Lima, Melgar de Arequipa y Sporting Cristal ya conocen a sus rivales y sus respectivos fixture.

Alianza Lima quedó en el Grupo G y tendrá que enfrentar a los siguientes equipos: Paranaense y Atlético Mineiro de Brasil, y Libertad de Paraguay.

En tanto, Sporting Cristal se ubica en el Grupo D y deberá chocar contra estos clubes: River Plate de Argentina, Fluminense de Brasil y The Strongest de Bolivia.

Por su parte, Melgar de Arequipa quedó en el Grupo H y tendrá como rivales a estos tres equipos: Olimpia de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia y Patronato de Argentina.

Cabe destacar que la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 empezará a disputarse el martes 4 de abril. En tanto, la final del campeonato se jugará el sábado 11 de noviembre en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

Fixture de Alianza Lima en el Grupo G de la Copa Libertadores

Fecha 1: Alianza Lima vs Paranaense

Fecha 2: Libertad vs Alianza Lima

Fecha 3: Atlético Mineiro vs Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs Libertad

Fecha 5: Alianza Lima vs Atlético Mineiro

Fecha 6: Paranaense vs Alianza Lima

Fixture de Sporting Cristal en el Grupo D de la Copa Libertadores

Fecha 1: Sporting Cristal vs Fluminense

Fecha 2: River Plate vs Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs The Strongest

Fecha 4: Sporting Cristal vs River Plate

Fecha 5: The Strongest vs Sporting Cristal

Fecha 6: Fluminense vs Sporting Cristal

Fixture de Melgar en el Grupo H de la Copa Libertadores

Fecha 1: Melgar vs Olimpia

Fecha 2: Atlético Nacional vs Melgar

Fecha 3: Patronato vs Melgar

Fecha 4: Melgar vs Atlético Nacional

Fecha 5: Melgar vs Patronato

Fecha 6: Olimpia vs Melgar