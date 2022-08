Carlos Zambrano se pronunció sobre la gresca que protagonizó con Darío Benedetto

Carlos Zambrano se pronunció luego de la gresca que protagonizó junto a Darío Benedetto en el entretiempo del partido que enfrentó a Boca Juniors y Racing Club en la jornada 13 de la Primera División del fútbol argentino.

Si bien es cierto ambos futbolistas evitaron hablar con la prensa desde el domingo hasta hoy, fue Carlos Zambrano el primero en contar lo ocurrido en una entrevista para diario Trome.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, dijo el central de la Selección Peruana para explicar cómo se originó la marca que lució en su rostro durante la segunda mitad del mencionado partido del toreno argentino.

“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón. No soy mucho de ver las noticias que se publican acá, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”, agregó.

Sobre la sanción impuesta por Boca Juniors, el defensa peruano lamentó quedar fuera de los partidos contra Rosario Central y Defensa y Justicia. “Yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.