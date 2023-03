Carlos Compagnucci sobre Piero Quispe: “No andaba bien futbolísticamente”

Carlos Compagnucci reveló el motivo que lo llevó a colocar como suplente a Piero Quispe tras dejar el cargo de entrenador de Universitario de Deportes.

“Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado”, dijo Carlos Compagnucci.

Por otro lado, el argentino confesó sentirse dolido por su salida del club a poco de iniciar el Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Asimismo, reconoció que muchos integrantes del plantel de Universitario de Deportes no captaron el mensaje que intentó transmitir esta temporada.

Universitario de Deportes informó sobre salida de Carlos Compagnucci

A través de un comunicado difundido en todas sus redes sociales, Universitario de Deportes informó que Carlos Compagnucci dejó el cargo de director técnico y le agradeció por el profesionalismo que mostró durante los ocjos meses que estuvo al mando del primer equipo.

“Nuestra institución agradece al profesor Carlos Compagnucci y a su comando técnico el compromiso, la entrega y el profesionalismo mostrado en estos ocho meses bajo la dirección del plantel profesional”, se lee en el comunicado.

“La etapa como DT al frente del primer equipo del profesor Compagnucci culmina hoy. Desde Universitario de Deportes le deseamos a él y a su equipo de trabajo los mejores éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, finalizó.