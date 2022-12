Carlo Ancelotti: “No saldrá de mi boca un ‘Messi es el mejor de la historia'”

El DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue consultado en conferencia de prensa sobre el desempeño de Lionel Messi en la copa del mundo. Además, habló del presente del equipo merengue y el caso Benzema.

La polémica sobre quién es el mejor de la historia sigue dando que hablar. Carlo Ancelotti habló sobre el nivel del astro argentino en Qatar. También fue consultado sobre lo que viene al respecto al Real Madrid en lo que resta de la temporada 2022-2023.

“Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un ‘Messi es el mejor de la historia’. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia”, sostuvo sobre la ‘Pulga’.

Sobre la seguidilla de partidos, el entrenador italiano comentó como piensa afrontar los diversos viajes que van a tener que realizar y los días de descanso que tendrá el equipo: “El calendario nos va a exigir muchísimo… Supercopa de España, Mundial de Clubes… es que hasta marzo habrá muchísimos partidos. Haremos evaluaciones individuales de los jugadores, esa es la clave. Este viernes han vuelto tres que pueden jugar ante el Valladolid, pero habrá que evaluarlos luego con mucho detalle. Iremos racionando quien necesita descanso y quien trabajo. Aquí no habrá días libres hasta marzo”, apuntó.

Caso Benzema

Ancelotti también fue consultado por su delantero estrella Karim Benzema. El entrenador italiano evitó entrar a fondo en el tema de que no estuvo en la última copa del mundo, y prefirió hablar sobre su presente y próximo regreso a las canchas.

“Yo no entro en la decisión de Francia. Han evaluado el momento de Karim y pensado que no iba a tener opciones de jugar en todo el Mundial. Aquí volvió un jugador con mucha ilusión, motivadísimo. Sabe que el primer tramo de la temporada no ha sido bueno y quiere demostrar cosas en el segundo”, sostuvo.