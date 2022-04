Ancelotti prevé rotaciones para el partido que podría dar el título al Real Madrid

MADRID, 29 abr (Reuters) – El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sugirió que dará descanso a varios titulares en el partido de LaLiga del sábado contra el Espanyol, mientras se preparan para recibir al Manchester City en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones unos días después.

El Real intentará remontar el 4-3 de la ida para alcanzar su 17ª final en la competición.

El líder de LaLiga necesita al menos un punto ante el humilde Espanyol, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga, para garantizar su 35º título español a falta de casi un mes de temporada.

“La idea es dar descanso a los jugadores que lo necesitan”, dijo Ancelotti en una rueda de prensa el viernes.

“Habitualmente suelo hablar con los jugadores para saber cómo están y su opinión es muy importante, pero la decisión la tomo yo. No he encontrado a muchos jugadores en mi carrera que me digan que no les ponga porque están cansados”.

De todos modos, el italiano tendrá que hacer cambios en la defensa, ya que Nacho y Eder Militao están sancionados y David Alaba sigue recuperándose de una lesión en la parte inferior de la pierna sufrida en Manchester el pasado martes.

Ancelotti añadió que esperará a ver si el delantero Karim Benzema está totalmente recuperado de una pequeña lesión en el tendón de Aquiles que le molestaba al jugador tras marcar dos de los tres goles del Real en el Etihad.

A pesar de las rotaciones, Ancelotti insistió en que sacará un equipo el sábado para ganar el partido y conquistar el título a lo grande.

“Somos conscientes de que estamos muy cerca de ganar el título y tenemos que sacar el punto en estos partidos porque aún no se ha acabado la Liga. Nos gustaría acabarlo mañana y el equipo es consciente del partido que tenemos que hacer”, dijo.

“Nadie pensaba llegar así a estas alturas de la Liga. El equipo lo ha hecho muy bien hasta ahora y lo hemos conseguido ganando muchos partidos fueras de casa y en estadios muy complicados: dos veces en Sevilla, en Bilbao, en Barcelona, en San Sebastián…”.

“No creo que haya relajación porque el título está cerca y tampoco creo que la haya con todo lo que hemos trabajado para llegar hasta aquí. Nos falta un punto y tenemos que pensar en preparar el partido de la mejor forma y tratar de ganarlo”.