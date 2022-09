Ex entrenador de Bryan Reyna: “Espero lo pueda ver nuevamente aquí en Europa”

La actuación del jugador de Academia Cantolao sigue dando que hablar. No sólo el gol que anotó en su debut, sino la actitud que tuvo durante todo el partido de encarar y generar peligro ha dejado buenas sensaciones en el hincha peruano.

Pero hubo un personaje del pasado del extremo peruano que también se refirió al buen momento que atraviesa en lo profesional.

Miguel Falcón, extécnico de Bryan Reyna en CD Toledo de España, se comunicó con Infobae y contó cómo se siente con el momento de su exdirigido.

“Me alegro muchísimo la verdad, estuve pendiente del partido contra México, que vi que perdieron 1-0, porque lo pasaron aquí en la televisión por la noche y vi la última media hora de juego. Entonces, me di cuenta de que no había jugado, pero el partido con El Salvador sabía que se jugaría, pero desconocía el resultado y me alegro mucho que haya metido gol”, comentó el técnico español.

Además, agregó que aun cree que Reyna tenga la posibilidad de volver al fútbol europeo como lo hizo al principio de su carrera. “Ojalá que le sirva para agarrar confianza, porque como te dije la vez pasada, Bryan Reyna es un muchacho que tenía mucho talento, calidad e hizo falta que siga trabajando, que se la crea y que pueda crecer. Espero tenga mucha suerte y lo pueda ver nuevamente aquí en Europa, me alegraría mucho”, le aseguró a Infobae.

¿Cuánto vale Bryan Reyna?

Según transfermarkt, el jugador peruano tiene un precio de mercado de 300 mil euros hasta junio. Esperemos que durante los próximos meses pueda incrementar su valor luego de las grandes actuaciones que viene realizando en su club y selección.