El pésimo momento que vive Luis Abram con el Cruz Azul

Luis Abram no la pasa nada bien en Cruz Azul. Tras la derrota 7-0 de ‘La Maquina’ ante el América el defensor peruano dejo de ser considerado en el equipo titular y sufrió ataque por parte de los hinchas.



El ex Granada no jugaba hace 5 partidos con el equipo mexicano. Sin embargo, este domingo 18 de septiembre ingreso al minuto 94′ del partido en la victoria 2-1 de Cruz Azula ante Pumas UNAM. Volvió a la actividad pero no sumo ni 1 minuto en el campo de juego, además tampoco toco el balón.



Luis Abram volvió a jugar un partido con el Cruz Azul luego de 5 fechas y 1 mes. (FOTO: Composición Latina)





Además de perder la continuidad, el defensor peruano fue increpado y agredido verbalmente por los hinchas de Cruz Azul tras salir de los entrenamientos con la institución mexicana.

"ESTAMOS AVERGONZADOS"



Luis Abram, defensa de Cruz Azul, se detiene a las afueras de la Noria para escuchar lo que tienen que decir los aficionados Celestes. #LaVozDelFutbol



📹 @FabrizioDC_ pic.twitter.com/FkIWzYfZzJ — W Deportes (@deportesWRADIO) August 22, 2022

También sufre de malos comentarios por medio de las redes sociales, donde piden su salida.