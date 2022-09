¡Doblete de la ‘Pulga’! Raúl Ruidíaz anotó el 2-0 de Seattle Sounders ante Austin FC

Está on fire. Raúl Ruidíaz marcó el 2-0 de Seattle Sounders frente a Austin FC por la Major League Soccer. El delantero peruano conectó un espléndido pase de Jordan Morris, colocando el segundo del encuentro y el de su cuenta personal.

La jugada, en el segundo tanto de Seattle Sounders, arrancó por la banda derecha. Jordan Morris fue el futbolista que desequilibró y dejó solo para que Raúl Ruidíaz defina a placer.

Con este doblete, el seleccionado nacional llegó a su novena diana en la temporada. Raúl Ruidíaz es el goleador de los ‘Sounders’ este 2022.

