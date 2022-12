UFC: Joven estrella, Sean O’Malley, confía en un triunfo del campeón Sterling frente a Cejudo

LA UFC estaría por darle la oportunidad al ex campeón Henry Cejudo para recuperar el cinturón que dejó vacante hace unos años. Sean O’ Malley opina al respecto.

Todo hace indicar que la próxima pelea del peso Gallo de la UFC será entre el ex campeón Henry Cejudo y el actual monarca Aljmain Sterling. O’Malley, actual número uno del ránking, dio fuertes declaraciones en el programa ‘Believe You Me’, un podcast conducido por la leyenda de las Artes Marciales Mixtas, Michael Bisping.

“Para ser honesto, creo que Aljo probablemente sometería a Henry. Quién sabe lo duro que ha estado entrenando Henry estos últimos años, tuvo un bebé. Claramente no estaba en buena forma. Cada vez que lo vimos, parecía un gordo borracho. Entonces, no sé. Creo que Aljo probablemente lo estrangule”, sustuvo.

El peleador norteamericano también agregó: “Estoy en una posición complicada… Cuando estás en la cima de la división, realmente no tiene sentido pelear, tengo garantizada una oportunidad por el título. Aljo y Henry todavía tienen que ser anunciados, así que estoy en esa posición, ¿tengo que ser inteligente? Como lo he hecho en toda mi carrera y esperar a que esos dos idiotas peleen o me arriesgo y voy a pelear con alguien más, lo cual no sería lo más inteligente de hacer… Realmente no me gusta quedarme sentado demasiado. No sé por qué les está tomando tanto tiempo reservar esa pelea”.

Cabe recordar que Sean O’Malley viene de derrotar en una decisión polémica a Petr Yan de Rusia, en la UFC Abu Dhabi, el pasado sábado 22 de octubre.