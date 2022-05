Claudio Puelles: La joven sensación de la UFC que busca ser campeón de la organización

Claudio ‘El Niño’ Puelles sorprendió al mundo de las artes marciales mixtas tras derrotar en el primer asalto al experimentado integrante del Salón de la Fama de UFC, Clay Guida, el pasado sábado 23 de abril en Las Vegas.

Luego de este importante logro que le sirvió para sumar cinco victorias consecutivas en UFC, el deportista de 26 años volvió a Perú para reencontrarse con su público. “Estoy contento por haber ganado. Se que la gente está aún más feliz, pero ya pasé la página y ahora estoy pensando en una futura pelea”.

“Simplemente estoy haciendo lo que me gusta, pero cuando regreso a Perú y veo cómo la gente está feliz con lo que vengo haciendo me motiva aún más. No lo veo como una responsabilidad, sino como una motivación saber lo que estoy haciendo por el país”, agregó.

Claudio Puelles no se conforma con el momento que vive en UFC, el joven peleador está decidido a convertirse en campeón de la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. “El hambre de victoria es lo más importante. Hay que tener pasión por lo que uno hace y creérsela”.

“Queremos el título, es lo que queremos. Tarde o temprano lo vamos a tener”, agregó el entrenador de Claudio Puelles, Iván ‘Pitbull’ Iberico, a las cámaras de Latina Noticias Mediodía.