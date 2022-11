MEMES Croacia vs Canadá: imágenes graciosas y reacciones que dejó el partido

Un duelazo se disputó en el estadio Internacional Jalifa donde Croacia goleó por 4 a 1 a Canadá por el Grupo F. El marcador lo abrió Alphonso Davies a los 2 minutos de juego, siendo también el gol más rápido del presente Copa del Mundo de la FIFA. Croacia despertaría del golpe anímico que significó el gol rápido y Andrej Kramaric anotaría en dos ocasiones (36′ y 70′), Marko Livaja (44′) y Lovro Majer (90+4′) para asegurar el camino del cuadro croata y eliminar definitivamente a Canadá.

