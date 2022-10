Conoce los partidos que le restan a Cristal en el Torneo Clausura

El pasado domingo 09/10, Sporting Cristal empató 0-0 frente a Universitario en el Estadio Nacional en un partido donde los de El Rimac fueron superiores en materia de oportunidades generadas. Los 2 remates al palo de Alejandro Hohberg y el tiro de Irven Ávila que pasó muy cerca del arco de Jose Carvallo nos permite analizar el partido de esa manera.

SC fue superior a Universitario, pero no pudo ganar el encuentro. Prensa – SC

Un sector de los hinchas ‘rimenses’ consideran que el resultado no es favorable para el equipo, porque no servía otro resultado que no sea el triunfo. Sin embargo, el triunfo conseguido en el último minuto ante Ayacucho FC de visitantes, les daba una licencia a los dirigidos por Roberto Mosquera para no tener la urgencia de sacar adelante este partido.

Ante ello, conoce los partidos que le restan al conjunto ‘celeste’ en el Torneo Clausura de la Liga 1:

Jornada 16: Sport Boys vs Sporting Cristal – Sábado 15/10

Jornada 17: Sporting Cristal vs Atlético Grau – Jueves 20/10

Jornada 18: Alianza Atlético de Sullana vs Sporting Cristal – Domingo 23/10

Jornada 19: Sporting Cristal vs Carlos Manucci – Domingo 30/10

Cristal en la tabla acumulada

Los del Rímac son lideres de la tabla acumulada con 70 puntos, los mismos que FBC Melgar aunque con una mejor diferencia de goles. Si el certamen terminara hoy, los celestes serían campeones del Torneo Clausura y disputarían una final nacional ante los arequipeños. Por su parte, Universitario de Deportes es sexto en la tabla acumulada con 56 unidades. Los cremas se encuentran en zona de copas internacionales (Sudamericana).