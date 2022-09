¿Como le fue a los últimos 3 técnicos nacionales que dirigieron a la Selección Peruana?

Este sábado 24 de septiembre Juan Reynoso hará su debut al mando de la selección peruana frente a México. Tras su buena trayectoria a nivel de clubes la FPF le dio la confianza a ‘El Cabezón’ para que tome el lugar que dejó Ricardo Gareca tras 7 años de mandato. Y después de 13 años podremos ver a un peruano al mando de la ‘bicolor’.

En esta nota repasemos cómo les fue a últimos 3 entrenadores nacionales que dirigieron a la selección peruana.

FRANCO NAVARRO:

Franco Navarro fue nombrado entrenador de la selección peruana en 2006 sustituyendo a Freddy Ternero. Obtuvo pésimos resultados en esa etapa. Registro 6 partidos dirigidos, 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Al año siguiente sería reemplazado por Julio César Uribe.

Franco Navarro fue dt de la ‘blanquirroja’ en el 2006. || Foto: GEC

JULIO CÉSAR URIBE:

El ‘Diamante’ tuvo dos proceso en la blanquirroja. Primero fue por los años 1999 y 2001 dirigiendo a Perú en Copa América y clasificatorias. No consiguió los resultados esperados por lo que fue destituido del cargo. Sin embargo, en el 2007 volvería a ser técnico de la bicolor y nuevamente sus números no serían buenos. De 7 partidos dirigidos obtuvo 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Al no convencer a la FPF lo cesaron del cargo.

Julio César Uribe dirigió a Perú en dos procesos. Primero desde 1999 hasta 2001 y luego en 2007. || Foto: Archivo

JOSÉ GUILLERMO DEL SOLAR:

José Del Solar tomó el cargo de DT de la blanquirroja en 2007 luego del despido de ‘El Diamante’ Uribe. Estuvo al mando del combinado nacional en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, el cual uno de los peores procesos clasificatorias de la selección peruana, ubicándose en el último lugar con 13 puntos. Registro 26 encuentros dirigidos, 6 victorias, 5 empates y 15 derrotas.

‘Chemo’ fue técnico de la selección peruana desde 2007 hasta 2009. || Foto: Archivo

LA ERA DE JUAN REYNOSO

La era de Juan Máximo Reynoso Guzmán está por iniciar. El ‘Cabezón’ debutará ante el combinado azteca. A pesar de que a lo últimos técnicos peruanos no les haya ido bien, Juan quiere cambiar la historia y cambiar la historia. Sus buenos resultados en clubes sirvieron para ganarse la confianza de la FPF y tomar el lugar que dejó el ‘Tigre’ Gareca.