Inter mandó nuevamente al Barcelona a Europa League

Lo que parecía un espejismo, hoy se concretó. Inter de Milán goleó 4-0 a Viktoria Plzeň y sacó de carrera al Barcelona por un boleto a la siguiente etapa de la Champions League. Los tantos fueron obra de Henrikh Mkhitaryan 35′, Edin Džeko 44′, 62′ y Romelu Lukaku 87′.

El combinado italiano sumó 10 puntos y accedió de manera oficial a los octavos de final de la Champions League, relegando de esta manera al FC Barcelona a la Europa League por segundo año consecutivo. Por más que los blaugranas ganen los dos duelos que le restan, ellos sumarían las mismas unidades que Inter y en este caso lo que definiría son los resultados entre ambos conjuntos (victoria y empate a favor de los neroazurri).

Mala racha por parte del FC Barcelona

No es primera vez que el cuadro de Cataluña no supera la fase de grupos de la Champions League. Es la quinta oportunidad, en toda su historia, que el FC Barcelona no accede a los octavos de final y segunda en la que cae antes de disputar el quinto encuentro, tal y como sucedió en 1997.

“Este es el FC Barcelona, el objetivo es ganar títulos para esta temporada. Entendería que prescindieran de mí en cualquier momento, es la vida del entrenador. A lo mejor quedamos fuera de Champions League y hay que afrontar la realidad. Quedan más títulos y cosas en juego. Aunque juguemos Europa League, no me va a frenar. Sigo con toda la ilusión del mundo“, declaró Xavi Hernández.