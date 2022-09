Champions League 2022/2023: Toda la programación de la fecha 2

Esta semana arranca una nueva jornada de la UEFA Champions League y tendremos unos increibles encuentros, tales como el Bayern Munich vs Barcelona, Manchester City vs Borussia Dortmund o Liverpool vs Ajax. Por ello, en esta nota conoce la toda la programación y horarios respectivos.

Champions League – Fecha 2 – Miercoles

Partido Hora Día Grupo Viktoria Plzen vs Inter 11:45 am 13/09 Grupo C Sporting CP vs Tottenham 11:45 am 13/09 Grupo D Liverpool vs Ajax 14:00 pm 13/09 Grupo A Porto vs Club Brujas 14:00 pm 13/09 Grupo B Bayer Leverkusen vs Atlético Madrid 14:00 pm 13/09 Grupo B Bayern Múnich vs Barcelona 14:00 pm 13/09 Grupo C Olympique Marsella vs Eintracht Frankfurt 14:00 pm 13/09 Grupo D

Champions League – Fecha 2 – Jueves