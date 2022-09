Carlos Zambrano le responde a Lewandowski mediante sus redes sociales

Carlos Zambrano viene siendo tendencia y no por su buen rendimiento en Boca Juniors o la Selección Peruana. Y es que el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, en una entrevista a un medio polaco dio fuertes declaraciones sobre el zaguero peruano.



“Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. ”, manifestó el ex futbolista del Bayern Munich.



La noticia causó alboroto en todo los medios peruanos y las redes sociales. Por lo que la respuesta del defensor de Boca Juniors no se hizo esperar y utilizó las redes sociales para contestar a las declaraciones del jugador del FC Barcelona.



“Querido Robert gracias por recordarme un poco con tanto cariño. Como sabes esto es futbol amigo y siempre jugamos muy fuertes y dejamos la vida en nuestros cruces, nunca con malicia. Se te respeta mucho por el gran profesional y persona que eres. Ha sido un honor enfrentarte. Te deseo lo mejor siempre. Un fuerte abrazo”, le respondió Carlos Zambrano a Lewandowski mediante sus redes sociales





Carlos Zambrano jugó 4 temporadas en el Eintracht Frankfurt. (FOTO: Instagram de Carlos Zambrano)

Carlos Zambrano aclaró que nunca ha jugado con malicia, su juego es así de fuerte y siempre entrega todo en los partidos ha disputado.

Lewandowski se enfrentó a Carlos Zambrano con dos camisetas diferentes, primero con la del Borussia Dortmund y la del Bayern Munich. (FOTO: Instagram de Carlos Zambrano)

En ese sentido el ‘Kaiser’ resalta el respeto que se le tiene al polaco por el gran profesional y persona que es. Además también le da sus buenos deseos y le manda un abrazo a la distancia.

Lewandowski declaró para un medio polaco que Zambrano lo unico que queria era romperle la pierna. (FOTO: Instagram de Carlos Zambrano)



Los dos futbolistas se enfrentaron en la Bundesliga. En las temporadas 2013/14 hasta la 2015/16. Cuando el actual defensa de Boca Juniors jugaba en el Eintracht Frankfurt y Lewandowski en el Borussia Dortmund y Bayern Munich.