Aficionados al boxeo podrán disfrutar de una velada cargada de combates por el Día del Padre

Este viernes 17 de junio los aficionados al boxeo podrán disfrutar de una noche cargada de combates en el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro. El evento contará con la presencia de destacados invitados como Jonathan Maicelo y Alberto “Chiquito” Rossel.

Dylam Bermúdez vs. Marco Morales (peso liviano), Eduardo Serrano vs. Deyvi Alva (peso welter), Reno Reyes vs. Dany Jiménez (peso welter), y Alex Fernández vs. Misael Gonzalez (peso welter junior), son algunas de las peleas que presentará “Noche de Box en San Isidro”.

Asimismo, también se podrá disfrutar de los siguientes combates de exhibición: César Díaz vs. Víctor Sebastián (peso mediano), David Solórzano vs. Jesús Aviles (peso súper mediano) y César Leturia vs. Luis Orbegozo (peso súper mediano).

¿A qué hora inicia el evento deportivo?

“Noche de Box en San Isidro” se llevará a cabo el viernes 17 de junio desde las 6:00 p.m. en el Complejo Deportivo Municipal, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Augusto Pérez Aranibar.