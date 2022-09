BailaViniJr: La polémica por las celebraciones de Vinicius Jr

Se empieza a calentar el derbi entre Atlético Madrid y Real Madrid en el Wanda Metropolitano del domingo. Esto debido a que durante semanas Vinicius Junior ha sido duramente criticado por hinchas, periodistas y dirigentes de La Liga por, increíblemente, sus bailes al celebrar sus goles.

La polémica se agudizó con las declaraciones del capitán del Atlético, Koke: “Si al final marca un gol y decide bailar, pues es lo que ha querido hacer. Si lo entendiese o no, cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere ¿Habría respuestas en El Metropolitano? Pues habría lío, seguro. Lo más normal”.

El tema no ha quedado ahí y es que no todo lo que recibió el delantero del Real Madrid fueron críticas sino también respaldo por parte de grandes jugadores de su país, como la leyenda del fútbol mundial, Pelé; el capitán y figura de Brasil, Neymar; el defensa titular de Brasil, Thiago Silva y Rapinha, jugador del clásico rival, FC Barcelona; y muchos más jugadores que le piden a Vinicius que NO deje de bailar.

Algunos de los mensajes:

Pelé: “El fútbol es alegría. es un baile Es una verdadera fiesta. Aunque el racismo aún existe, no permitiremos que eso nos impida seguir sonriendo. Y seguiremos luchando contra el racismo de esta manera: luchando por nuestro derecho a ser felices. #BailaViniJr”.

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022

Neymar:

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

Éder Militao: Mi hermano, @vinijr: celebrar goles es tu derecho. Y ningún comentario racista te va a quitar eso. ¡Cuenta conmigo! Y más y más victorias por venir. En el fútbol y más allá, siempre con el máximo respeto por cada uno de nosotros.

Meu irmão, @vinijr: comemorar gols é seu direito. E nenhum comentário racista vai te tirar isso. Conta comigo! E que venham mais e mais vitórias por aí. No futebol e fora dele, sempre com respeito máximo a cada um de nós. — Éder Militão (@edermilitao) September 16, 2022

La Federación Brasileña de Fútbol también tuvo palabras para el delantero merengue: “Habrá baile, regates, pero sobre todo respeto. El jueves por la noche (15), nuestro atleta @vinijr fue blanco de declaraciones racistas. La CBF se solidariza y refuerza: #BailaViniJr “.

Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta @vinijr foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: #BailaViniJr. pic.twitter.com/Ri3EHqCkl5 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2022

El principal señalado, Vinicius Jr., ya dio a conocer que los bailes continuarán y cerró con este tweet:

El tema ha escalado muy rápido. Hay personas que creen que los bailes son una provocación y otros que consideran que es parte del fútbol y de la esencia del mismo. De igual manera, en las historias de Instagram el apoyo por el resto de compañeros no cesó.

Clásico a flor de piel

El domingo 18, Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid a las 2 PM en el Wanda Metropolitano. El cuadro blanco tiene 15 puntos en 5 partidos jugados, mientras que los ‘colchoneros’ tienen 10 puntos tras 5 partidos. Duelo muy parejo.