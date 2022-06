Australia vs Emiratos Árabes: cuánto pagan las principales casas de apuestas deportivas

For a place in the Intercontinental Playoff…



🇦🇪 v 🇦🇺

Ahmad Bin Ali Stadium, Doha, Qatar

8.6.22, 4am AEST



📺: @10FootballAU, 10 Play, @ParamountPlusAU#UAEvAUS #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/NdaCWX0LMi