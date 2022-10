Atajada de Pedro Gallese es nominada a la mejor del año en la MLS

Pedro Gallese no solo protege de manera extraordinaria el arco de la selección peruana, sino que también el del Orlando City, club de la MLS en el que el “Pulpo” ha realizado 79 atajadas en los 32 partidos que disputó. Ante ello, el guardavallas ha sido nominado en la sección de ‘Mejor atajada del año’ por la MLS.

El experimentado portero de la ‘bicolor’ consiguió ser nominado en esta sección tras una extraordinaria atajada al disparo de Dom Dwyer a la esquina derecha de su arco que pudo desviar con los dedos.

Cabe recalcar que el golero de 32 años atraviesa su tercera temporada con el buzo de Orlando City, donde es pieza clave para el director técnico del equipo, Oscar Pareja, ya que el primer pase del equipo. Por otro lado, es importante mencionar que dicha atajada se encuentra entre las dieciséis salvadas más destacadas de la temporada regular, es por ello, que no se tomaron en cuenta las que de seguro se efectuarán en los playoffs finales.

Who you got for Save of the Year? 🤔



VOTE ➡️ https://t.co/HbJZvZIcmM pic.twitter.com/4w5QkpA1DR