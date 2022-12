Santiago García, flamante refuerzo de Alianza Lima: “Puedo jugar como central y también como lateral”

Santiago García fue presentado como nuevo el refuerzo de Alianza Lima. El experimentado defensor habló en conferencia de prensa acerca de sus cualidades en el campo de juego y prometió dejar todo en el campo de juego.

“Puedo jugar en todas las posiciones de la defensa. Ya sea como central y también como lateral. He aprendido a jugar mucho en línea de tres. Anhelo dejar todo en el campo de juego, toda mi entrega“, declaró Santiago García, defensor de Alianza Lima, en conferencia de prensa.

Asimismo, el defensor también tuvo palabras para sus nuevos compañeros. El zaguero agregó que integrará una plantilla con futbolistas de jerarquía que buscarán adjudicarse el tricampeonato nacional, la siguiente temporada.

“Apenas supe del interés del club, me puse a buscar los jugadores que estaban el equipo. Quienes jugaban, quienes no. Me llamó la atención de ver a muchos futbolistas de jerarquía que integran la plantilla“, declaró Santiago García.

Santiago García vestirá por primera vez la casaquilla de Alianza Lima.

La carrera del nuevo refuerzo de Alianza Lima: Santiago García

El experimentado zaguero hizo su estreno de manera oficial siendo parte de Rosario Central. En la temporada 2010 fue contratado por el Palermo de la Serie A de Italia, arrancando de esta manera su etapa en el ‘Viejo Continente’.

Vistió la casaquilla del Novara y tras una experiencia en Italia, pasó a las filas del Werder Bremen de Alemania. En el cuadro ‘Teutón’ estuvo entre 2013 y 2017, años en el que coincidió con Claudio Pizarro.

Tras una experiencia por Europa, Santiago García recaló en México con el Toluca. A Unión La Calera llegó en el 2020 y estuvo 2 temporadas completas, llegando a disputar la Copa Sudamericana. ¿Cómo le irá en su etapa junto a Alianza Lima?