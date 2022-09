Alexander Succar NO recibirá una sanción tras su polémico video

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento en la temporada. Suma 5 triunfos en los últimos 6 partidos por Liga 1 y una de los motivos, además del buen planteamiento de Carlos Compagnucci, es el gran presente de Alexander Succar que anotó en el último clásico ante Alianza Lima.

Sin embargo, en las últimas horas no se ha tocado el nombre de Alexander para hablar del momento futbolístico del 9 ‘merengue‘, sino que para hablar sobre el controversial video publicado por el programa ‘Amor y Fuego‘ en donde se le muestra ingresar a su vehículo con un bebida alcohólica casi vacía en la mano. Además, en dicha escena se observa al atacante de 27 años acompañado de su compañero de equipo Alfonso Barco.

Esta situación generó la duda del hincha de Universitario sobre si se generaría alguna sanción con ambos futbolistas. Ante ello, Latina Deportes pudo conocer que tanto Alexander Succar como ‘Fonchi‘ Barco no recibirán ningún castigo.

Los de Ate consideran que no es necesario tomar una medida, ya que es un asunto que no genera importancia y/o relevancia en el club. Por otro lado, señalan que es la vida privada de los jugadores y no hay necesidad que aclarar. Es un tema cerrado.

No obstante, una comunicación interna con los jugadores existió para evitar que se dé una nueva exposición que pueda perjudicar o dañar su imagen y la de la institución ‘crema‘.

¿Cuantos goles y asistencias suma Alexander Succar en la temporada?

El delantero de Universitario lleva 4 goles y 3 asistencia, siendo el segundo jugador más influyente del cuadro merengue en la temporada después de Alex Valera, futbolista que se fue al Al-Fateh de Arabia Saudita a mitad de temporada.