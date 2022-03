Alexander Callens sobre gol no convalidado en Perú vs Uruguay: “el árbitro me dice que sí lo revisó”

El defensor peruano Alexander Callens señaló al final del pártido Perú vs. Uruguay que el árbitro del encuentro, el brasileño Anderson Daronco, le dijo que en el VAR sí revisaron la jugada en la que no se convalidó un gol que hubiera significado el empate para la selección peruana.

“Le dije al árbitro que revise y me dice que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, remarcó Alexander Callens.

Perú vs Uruguay

Como se sabe, este jueves Uruguay venció por la mínima diferencia a Perú y clasificó al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, una jugada en los descuentos del partido se llevó todos los reflectores.

Un tiro desde el sector izquierdo de Miguel Trauco fue en dirección al arco. El portero uruguayo Sergio Rochet decidió agarrar la pelota, sin embargo, se metió a su pórtico con todo y balón.

Lamentablemente ni el árbitro central ni el juez de línea ni el VAR convalidaron el gol para Perú.