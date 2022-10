Alexander Callens registró su mejor temporada goleadora

Alexander Callens ha anotado 3 tantos en sus últimos 3 partidos que jugados con su equipo. Por lo que vive un buen momento con el New York City, encajando goles y ganando títulos. También viene siendo titular indistucible en el equipo estadounidense.

En ese sentido, hoy el defensor peruano anotó un gol en la victoria 2-1 del NYCFC ante el Orlando City por la jornada 46 de la MLS. Tras marcar este tanto Callens llegó a los 5 goles, registrando así su mejor temporada goleadora en su carrera.

A goal is a goal is a goal is a goal.



Scrappy from @NYCFC to find the equalizer. 1-1. pic.twitter.com/5HW47McWY9