Alberto Quintero sale lesionado en el Universitario vs Mannucci

No todo es alegría en tienda ‘crema’ y es que Alberto ‘Chiquitín’ Quintero salió lesionado al minuto 25 del partido ante Carlos A. Mannucci. Se encienden las alarmas en Ate.

Pese a que el jugador panameño pidió seguir en el campo, el técnico merengue decidió cambiarlo esperando que no sea nada de consideración.

Recordemos que Universitario de Deportes enfrentará este domingo a Sporting Cristal en lo que sería un enfrentamiento directo por la pelea del Torneo Clausura. Alberto Quintero sería una dura baja para el cuadro de Ate de no llegar al partido.

Lo que le falta al cuadro merengue en el Torneo Clausura

A continuación, conoce los 4 partidos que le restan a los de Ate en este Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

– Fecha 15 – Sporting Cristal vs Universitario

Domingo 09/10 3:30 pm.

– Fecha 16 – Universitario vs Melgar

Domingo 16/10 3:30 pm.

– Fecha 17 – No hay rival

Descanso

– Fecha 18 – Universitario vs Sport Huancayo

Domingo 23/10 3:30 pm.

– Fecha 19 – UTC vs Universitario

Domingo 30/10 (Horario por definirse)

¡La ‘U’ lanzará camiseta en homenaje a Héctor Chumpitaz!

Universitario anunció que el 06 de octubre lanzará al público en general la camiseta en honor al ‘Capitán de América’ Don Héctor Chumpitaz. La preventa de la misma inició el 04 de octubre y ha causado gran agrado en los hinchas merengues. Recordemos que el exseleccionado nacional es figura del cuadro crema y sigue vinculado a las actividades que realiza el club. Gran manera de rendirle homenaje.