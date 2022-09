Agustín Lozano presente en la audiencia de Byron Castillo

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, dijo presente en la audiencia de Byron Castillo este jueves 15 de septiembre. El mandamás asistió acompañado por Sabrina Martín, gerente del área legal, y Jean Marcel Robilliard, secretario general. Asimismo, la comisión viene siendo asesorada por juristas españoles y suizos.

Cabe precisar que desde el arranque del proceso, la Federación Peruana de Fútbol fue invitada por FIFA para presentar su posición ante el caso de Byron Castillo. En primera instancia desistió, por lo que fue llamado nuevamente a ser parte del juicio.

Byron Castillo actualmente pertenece a las filas del Club León de México

Foto: Federación Ecuatoriana de Fútbol

Byron Castillo, el gran ausente:

Por otro lado, cabe precisar que el protagonista del juicio decidió no presentarse ante la corte. Esto, por órdenes de su abogado Andrés Holguín.

“Yo no prestaré a mi cliente para otro show mediático de (Eduardo) Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia. Eso sí, aclaré un par de cosas que me parecían pertinentes. Él no asistirá a la audiencia, ni siquiera estaré yo. No procede.”, declaró el abogado de Byron Castillo.