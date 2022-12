Adil Rami: “Argentina ha dejado una imagen de maldad en este mundial”

Las polémicas y entre dichos no se detienen. En este caso, Adil Rami se refirió a la selección de Argentina de manera muy tajante y cuestionó su accionar en Qatar 2022.

“Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio”, declaró el defensor central para el programa ‘Quotidien’.

Las declaraciones de Adil Rami se suman a las de Theo Hernández diciendo que ‘no les preocupa’ Lionel Messi.

Recordemos que ya se había generado una polémica similar previo al duelo ante Países Bajos, donde el técnico neerlandés, Louis Van Gaal, habló sobre ciertos jugadores de la selección sudamericana. Además del ‘trash talking’ que existió por parte de los jugadores de la ‘naranja mecánica’ durante el partido según los jugadores argentinos.

Trayectoria de Adil Rami

Con 36 años, Adil Rami juega en Troyes de la Liga 1 de Francia. Ha tenido pasos por España, Italia, Turquía, Rusia y Portugal. Es en La Liga donde alcanza su mayor nivel con Valencia, nivel que le es suficiente para ser fichado por el AC Milán en un traspaso de 4.25 millones de euros.

Equipos:

Lille (Francia)

Valencia CF (España)

AC Milán (Italia)

Sevilla FC (España)

Marsella (Francia)

Fenerbahce (Turquía)

Sochi (Rusia)

Boavista (Portugal)

Troyes (Francia)

Títulos:

1 Copa del Mundo

1 Liga de Francia

1 Europa League

1 Copa de Francia

¿Cuándo será la final de Qatar 2022?

Francia y Argentina disputarán la final de Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora peruana). Ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Lusail. Será la cuarta final del mundo para el combinado francés, que consiguió levantar la copa en dos ocasiones y perdió una ante Italia en 2006.

Por su parte, Argentina jugará la sexta final de su historia. La ‘albiceleste’ solo pudo quedarse con el título en la edición realizada en su país, 1978, y en México 1986 con la recordada participación de Diego Armando Maradona. En tiempos recientes se midió contra Alemania en el último partido de Brasil 2014, sin embargo, perdió 1-0 en los tiempos suplementarios.

Cabe mencionar que la final de Qatar 2022 será transmitida EN VIVO por la señal abierta y todos los canales digitales de Latina.