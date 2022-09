Abogado de Chile indignado por fallo de FIFA sobre el caso Byron Castillo: “Se permite hacer trampa”

La Comisión de Apelación de la FIFA falló a favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el caso Byron Castillo y desestimo los reclamos de Perú y Chile. Ante ello, Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFC, mostró una postura contraria a la decisión del máximo organismo regulador del fútbol a nivel mundial.



“Nunca he visto en toda mi vida como abogado una injusticia como esta. Hay una enorme cantidad de documentos que, por sí solos, prueban sin ninguna duda que el jugador nació en Colombia. Además de eso, todos escucharon su confesión, dada durante una investigación oficial llevada a cabo por la propia Federación Ecuatoriana”, indicó para El Deportivo.



Asímismo, indicó lo siguiente: “Además, todos escucharon su confesión, dada durante una investigación oficial llevada a cabo por la propia Federación Ecuatoriana. El jugador bromeó con el sistema al no asistir a una audiencia y nada de eso produjo ningún efecto. ¿Qué más se necesita? Claramente parece que cualquier cosa que podamos presentar no sería suficiente para validar el reclamo”.



Finalmente, aclaró que Chile irá hasta la última instancia: “Día triste para el fútbol y para el juego limpio. El mensaje es claro: se permite hacer trampa. Apelaremos al TAS”.