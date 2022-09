Abogado de Byron Castillo habló respecto al audio filtrado: “El juez no lo consideró como prueba”

Andrés Holguín, abogado del deportista, se refirió respecto al audio que viene circulando en redes sociales. "El audio que está circulando no es nada nuevo", declaró.

Salió en defensa de su representado. El abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, se refirió respecto al audio que viene circulando en redes sociales, grabación en la que el joven futbolista supuestamente admitió haber cambiado la fecha y lugar de nacimiento. El defensor del deportista salió ante la prensa a restarle importancia a lo acontecido.

“El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo“, declaró Andrés Holguín.

Asimismo, el defensor de Byron Castillo agregó que el audio no puede presentarse como prueba. Esto, debido a que la grabación no fue expuesta en primera instancia.

“En el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, sentenció el abogado del defensor de 23 años.

