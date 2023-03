Con Roman Reigns vs Cody, la cartelera completa de Wrestlamania 39

Estamos a tan solo días de que comience el evento más importante de lucha libre en el año. WrestleMania 39, se celebrará este año en Hollywood, siendo la segunda vez que se realice en este escenario desde la edición del año 2005.

Para esta oportunidad, superestrellas como Edge, Rey Mysterio, Trish Stratus y John Cena volverán a estar en el magno evento y planean volver a llevarse una victoria como lo hicieron en la edición anterior.

Acá te contamos la cartelera completa del evento. Para la primera noche, se presume que tendremos el combate entre John Cena y Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos, este combate estaría pactado para iniciar el show. Asimismo, ya se confirmó que se dará la lucha entre Seth Rollins vs Logan Paul, y también el combate en tríos de féminas entre las campeonas femeninas Becky Lynch y Lita, acompañadas de Trish Stratus para enfrentarse a Damage Control. Para esta noche, se especula que el evento central sea la lucha por el campeonato femenino de Smack Down entre la campeona Charlotte Flair y la retadora y vencedora de la batalla real, Rhea Ripley. Sin embargo, otros medios aseguran que el evento principal podrá ser la lucha por los Campeonatos en Pareja entre Kevin Owens y Sami Zayn vs Los Usos.

Para la noche solo se ha confirmado un combate y es el evento estelar entre el ganador de la batalla real, Cody Rhodes, y el campeón unificado, Román Reings. Entre los combates que aún no tienen una noche especifica están: la lucha por el campeonato intercontinental entre Gunther, Sheamus y Drew McIntyre, la lucha por el campeonato femenino de Raw entre Asuka y Bianca Belair, la Hell in a Cell Match entre Finn Bálor y Edge, el combate de padre vs hijo entre Dominik y Rey Mysterio, la lucha de Omos vs Brock Lesnar, y por último, los 2 combates de exhibición que dará la empresa.