En un verdadero partidazo, Universidad San Martín cayó 3 sets a 0 ante Osasco por las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026, resultado que clasificó a las brasileñas a la final del torneo y al próximo Mundial de Clubes.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

