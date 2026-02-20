Universidad San Martín hizo respetar su condición de favorito y venció 3 sets a 0 a Banco República de Uruguay por la tercera fecha del grupo A del Sudamericano de Vóley 2026, resultado que lo clasifica a las semifinales del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

