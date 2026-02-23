Sudamericano de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Regatas Lima (Perú) vs Boston College (Chile)
Regatas Lima hizo respetar la localía y, en un partido parejo, venció 3 sets a 0 a Boston College de Chile, logrando así el quinto lugar del Sudamericano de Vóley 2026.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.
