18 de febrero 2026 Actualizado el: 18 febrero 26 | 11:01 pm

En un partido muy esperado por la hinchada, Alianza Lima superó 3 sets a 0 a Banco República de Uruguay por la primera fecha del grupo B del Sudamericano de Vóley 2026.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

No te pierdas ningún detalle del Sudamericano de Vóley 2026, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.