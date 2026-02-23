En un verdadero partidazo, Alianza Lima venció 3 sets a 1 a Universidad San Martín, resultado que dejó al sexteto blanquiazul en el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley sudamericano.

