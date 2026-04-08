En un partido no apto para cardiacos, Universidad San Martín se supo reponer de la adversidad y venció 3 sets a 2 a Universitario por el extra game de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, accediendo así a la definición por el título ante Alianza Lima.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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