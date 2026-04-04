En el partido más importante de la jornada sabatina, Universitario demostró su superioridad en la cancha y venció 3 sets a 0 a Universidad San Martín por la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, resultado que fuerza a la serie a un extra game para definir quien será el finalista del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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