En un emocionante partido, San Martín venció 3 sets a 0 a Universitario de Deportes por la semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, dando un paso importante en su lucha por acceder a la definición por el título del campeonato.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.