En el partido más importante de la jornada sabatina, Regatas Lima demostró su superioridad en la cancha y venció 3 sets a 1 a Club Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, resultado que le da el 5to puesto en la tabla.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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