En un partido que tuvo muchas emociones, Olva Latino volvió a la victoria tras dos meses de sequía al vencer 3 sets a 1 a Deportivo Soan por la fecha 6 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

