Circolo Sportivo Italiano superó 3 sets a 1 a Deportivo Soan en un partido que tuvo de todo, resultado que le dio a las de Pueblo Libre el séptimo lugar de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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